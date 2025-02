Mondiali sci, super g maschile: favoriti e orari tv

Saalbach, 6 febbraio 2025 – Oro nel parallelo con Vinatzer, Della Vite, Della Mea e Collomb, argento in super g con Brignone e primo posto momentaneo nel medagliere. L’Italia dello sci alpino vuole continuare a conquistare medaglie in quel di Saalbach e adesso tocca agli uomini, con la prima gara individuale della rassegna. Arriva il super g maschile dove la nazionale, a differenza di quella femminile, non parte con i favori del pronostico. La Svizzera è la formazione da battere, di fatto con quattro sciatori che possono ottenere una medaglia, soprattutto Odermatt, ma attenzione anche all’Austria, galvanizzata dall’oro di Stephanie Venier. Insomma, ce n’è per tutti i gusti, ma la valanga azzurra è partita bene e può proseguire il momento positivo con Casse, spesso competitivo in stagione, e un Paris che va alla ricerca di un acuto dopo una serie di alti e bassi.

I favoriti

La classifica di specialità di Coppa del mondo parla chiaro. Marco Odermatt sta dominando la disciplina con 341 punti, davanti ai 222 di Vincent Kriechmayr e i 220 del norvegese Frederik Moller, ma gli svizzeri hanno anche le carte Rogentin, Monney e Von Allmen. Sono pericolosissimi. Attenzione anche ai canadesi con la coppia Alexander-Crawford che è sempre temibile. L’Austria punta su Kriechmayr, che però è reduce dalla caduta di Wengen, assieme a Babinsky, Feurstein e Haaser. La Francia, priva di Sarrazin, avrà come punta Nils Allegre, mentre gli Usa schierano quattro solidi come Bennett, Cochran Siegle, Goldberg e Radamus. E l’Italia? Casse in stagione ha vinto, ma non è il favorito anche se può puntare a un podio, a completare la squadra i veterani Paris e Innerhofer assieme a Franzoni, quarto in America a inizio stagione. I pettorali di partenza 1 Adrian Smiseth Sejersted 2 Jared Goldberg 3 Florian Loriot 4 Alexis Monney 5 Stefan Babinsky 6 Nils Allegre 7 Cameron Alexander 8 Marco Odermatt 9 Vincent Kriechmayr 10 Raphael Haaser 11 Dominik Paris 12 Stefan Rogentin 13 Mattia Casse 14 Fredrik Moller 15 Franjo Von Allmen 16 Lukas Feurstein 17 Jeffrey Read 18 Ryan Cochran Siegle 19 Giovanni Franzoni 20 Brodie Seger 21 James Crawford 22 Bryce Bennett 23 Felix Monsen 24 Simon Jocher 25 Miha Hrobat 26 Mathieu Bailet 27 Jan Zabysran 28 Christof Innerhofer 29 Romed Baumann 30 River Radamus

Dove vederlo in tv

Il super g mondiale di Saalbach si disputa venerdì 7 febbraio con orario di partenza alle 11.30. Diretta in chiaro su Rai Due e in streaming su Raiplay, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su Discovery Plus e Dazn. Telecronaca di Filicic e Varettoni. Leggi anche - Mondiali sci, Brignone è argento in super g dietro Venier