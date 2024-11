Challenger 75 in Giappone. Bellucci batte Bolt e si prende i quarti . La top 100 ora è vicina

La leggera distorsione alla caviglia che ha costretto Mattia Bellucci settimana scorsa a rinunciare al challenger di Matsuyama è soltanto un ricordo. Il 23enne bustocco si è brillantemente qualificato per i quarti di finale del challenger 75 di Kobe (indoor) battendo in poco più d’ora l’australiano Alex Bolt e riprende a pieno ritmo la corsa verso l’agognata top-100 della classifica mondiale, spesso sfiorata nonostante l’ottima stagione (51 vittorie e 30 sconfitte) ma mai abbattuta. Stavolta l’obiettivo sembra davvero vicino, sia per la buona qualità del tennis che l’allievo di Fabio Chiappini alla Malpensa Tennis Academy è tornato a mostrare, sia perché l’avversario odierno (il libanese di origine tedesca Benjamin Hassan) non appare insormontabile, dal basso della posizione numero 246 occupata nel ranking Atp. A Mattia basta una sola vittoria per essere davvero certo di entrare nel club dei 100 che, oltre a coronare un 2024 di assoluto livello, gli regalerebbe la certezza di entrare direttamente nel tabellone principale degli Australian Open del prossimo mese di gennaio, un’altra primizia mai assaporata in passato, tanto che in questa annata è approdato nei tabelloni di tre Slam (Parigi, Wimbledon e New York) passando dalle qualificazioni.

Silvio De Sanctis