Jasmine eguaglia Schiavone come migliore azzurra di sempre nel ranking. Per Jannik 21 settimane sul trono Atp. Paolini vola al n. 4, re Sinner supera già il mito Wilander

Il tennis azzurro vive una nuova settimana nella storia. I protagonisti? Neanche a dirlo, sono Jannik Sinner e Jasmine Paolini. Il 23enne altoatesino continua la sua cavalcata in sella al ranking Atp. Ieri il conto si è aggiornato a 21 settimane consecutive al numero 1, ciò vuol dire che l’azzurro supera nella speciale classifica la leggenda svedese Mats Wilander, vincitore di ben 7 prove dello Slam. Jannik ha messo già nel mirino Finals (obiettivo principe di stagione) e Coppa Davis, ma prima c’è da recuperare il rapporto con il master 1000 di Bercy. L’anno scorso l’azzurro si ritirò dal torneo francese tiratardi scatenando anche un piccolo caso che poi portò a qualche ritocco nel regolamento. Per il resto sono altri punti importanti oltre a un buon riscaldamento per un altro veloce indoor, quello di Torino dove si svolgerà il torneo dei maestri dal 10 al 17 novembre. Il primo test è con il vincente della sfida fra l’americano Ben Shelton e il canadese Felix Auger-Aliassime.

Guadagna invece una posizione nel ranking Wta Jasmine Paolini. La toscana (per lei quest’anno le finali Slam e la medaglia d’oro olimpica in doppio con Errani) sale al numero quattro, ed eguaglia la ’leonessa’ Francesca Schiavone. La 28enne di Castelnuovo Garfagnana sabato sarà già impegnata alle Finals Wta di Riad in singolare e doppio. Dopo la parentesi araba invece sarà la colonna della nazionale azzurra alle fasi finali della Billie Jean King Cup. Appuntamento a Malaga la settimana prima degli uomini.

Gabriele Tassi