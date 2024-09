Per Bologna Volandri lascia a riposo Sinner e Musetti: "Vogliamo tutelare la loro salute fisica e psicologica». Si parte mercoledì. Davis: torna Berrettini, Cobolli al debutto

L’anno scorso era in panchina a sostenere i compagni col suo tifo. Quest’anno Matteo Berrettini potrà dare il contributo alla causa azzurra di coppa Davis anche in campo. Con lui Matteo Arnaldi, Andrea Vavassori, Simone Bolelli e un debuttante Flavio Cobolli. Ecco i prescelti di capitan Volandri per la fase a gironi in programma da martedì 10 a domenica 15 settembre all’Unipol Arena di Bologna (l’Italia gioca mercoledì, venerdì e domenica). Jannik Sinner non ci sarà: troppo poco tempo per recuperare dalla finale degli Us Open "in accordo con i vertici federali e lo staff del ragazzo, abbiamo deciso di sollevarlo dalla convocazione permettendogli un pieno recupero", spiega Volandri.

Resta a casa pure Lorenzo Musetti, medaglia di bronzo alle olimpiadi e stremato dal tour de force nel circuito. "Le scelte sono il frutto delle riflessioni e dei confronti di questi giorni con tutta la squadra, presenti e assenti – ha spiegato il capitano Volandri –. Rispetto a questi ultimi, come sempre abbiamo cercato di accordare le esigenze della squadra con quelle dei miei ragazzi, perché abbiamo l’obiettivo di passare il turno anche tutelando la salute fisica e psicologica per restare competitivi fino al termine della stagione" continua il capitano. L’Italia, campione in carica, è inserita nel Gruppo A con Olanda, Belgio e Brasile, e punterà a strappare il pass per le Davis Cup Finals di Malaga. Il primo impegno degli azzurri è fissato per mercoledì 11 contro il Brasile. L’Italia affronterà poi venerdì 13 il Belgio e domenica 15 l’Olanda.