24 Ore di Daytona, Jacobs supporter dell'italiana Cetilar Racing

Si avvicina il week end della 24 Ore di Daytona, la celebre classica che apre il Campionato americano di endurance e che prenderà il via alle 19:40, ora italiana, di sabato 27 gennaio (le 13:40 locali). Tra i team in gara anche la scuderia tutta italiana Cetilar Racing, impegnata nella categoria GTD con una Ferrari 296 GT3 gestita da AF Corse, che domenica mattina, in circuito, per le ultime fasi della gara, potrà contare su un supporter di eccezione, il doppio Campione Olimpico in carica (100 metri e staffetta 4x100) Marcell Jacobs. Jacobs, che dallo scorso novembre si allena in Florida, a Jacksonville, sarà ospite di Cetilar Racing insieme al suo nuovo allenatore Rana Reider, per vivere direttamente in pista, nel maestoso Daytona International Speedway, le emozioni di una gara leggendaria, a cui la scuderia italiana partecipa schierando una competitiva line up di piloti formata da Roberto Lacorte, Antonio Fuoco, Eddie Cheever III e Giorgio Sernagiotto. Ben 59 in totale le auto in gara, tra prototipi e GT.