48 azzurri alla Coppa del Mondo di scherma: spada a Marrakech, sciabola tra Il Cairo e Budapest

Prossimo weekend di Coppa del Mondo di scherma per 48 azzurri: la spada femminile e maschile fa tappa a Marrakech, la sciabola si divide tra Il Cairo per le donne e Budapest per gli uomini. Archiviato il Grand Prix di fioretto a Lima, saranno quattro le specialità protagoniste con 48 azzurri in pedana tra Marocco, Egitto e Ungheria. In tutti e tre i concentramenti del circuito iridato sono in programma sia gare individuali che a squadre.

Le spadiste in pedana a Marrakech saranno Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Federica Isola, Lucrezia Paulis, Sara Maria Kowalczyk, Nicol Foietta, Alessandra Bozza, Alice Clerici, Carola Maccagno, Gaia Caforio e Roberta Marzani. Per la competizione maschile, invece, rappresenteranno l'Italia gli spadisti Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Giacomo Paolini, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Giulio Gaetani, Gianpaolo Buzzacchino, Simone Mencarelli, Enrico Piatti, Filippo Armaleo, Marco Paganelli e Nicolò Del Contrasto.

Da venerdì 28 a domenica sciabolatrici protagoniste in Egitto: Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Alessia Di Carlo, Michela Landi, Manuela Spica, Carlotta Fusetti, Martina Criscio, Claudia Rotili, Giulia Arpino, Benedetta Fusetti e Maria Clementina Polli. A Budapest tocca agli azzurri della sciabola Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele, Pietro Torre, Dario Cavaliere, Mattia Rea, Giacomo Mignuzzi, Edoardo Cantini, Marco Mastrullo, Lorenzo Ottaviani, Lupo Veccia Scavalli e Daniele Franciosa.