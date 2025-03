Damian Lillard assente per trombosi: duro colpo per Milwaukee Bucks

Sconfitta pesante per Jimmy Butler con Golden State davanti ai suoi ex tifosi a Miami, ma a fare notizia in NBA è l'annuncio di Milwaukee: Damian Lillard è stato colpito da trombosi al polpaccio destro e sarà assente a tempo indeterminato. Il leader dei Bucks ha una trombosi venosa al polpaccio destro: un duro colpo per Milwaukee quinto nella East Conference con 40-31. "Per proteggerlo e iniziare un processo di ritorno al gioco, Lillard prende farmaci anticoagulanti, che hanno stabilizzato la trombosi venosa, e continuerà a subire controlli regolari", hanno detto i Bucks in un comunicato. A metà settembre la stella dei San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, si è fermato per una trombosi venosa ad una spalla. Questa le partite giocate nella notte: Miami-Golden State 112-86; New York-Dallas 128-113; Charlotte-Orlando 104-111; Detroit-San Antonio 122-96; Portland-Cleveland 111-122; Sacramento-Oklahoma City 105-121; Utah-Memphis 103-140; Houston-Atlanta 121-114.