Claudio Lotito sprona la Lazio: "Determinazione e umiltà per raggiungere l'obiettivo"

"Ho parlato con Baroni e con la squadra, ho detto loro che può capitare di cadere, ma l'importante è avere la volontà e la forza di rialzarsi perché la Lazio ha tutto ciò che serve per fare bene. Sta a loro ricreare quel clima di fiducia in sé stessi e quello spirito di gruppo fatto di determinazione, umiltà e voglia di raggiungere insieme l'obiettivo. Che rimane quello di fare il meglio possibile". Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, a margine del corso da team manager, organizzato dall'Associazione Sportiva Luiss, torna sul momento vissuto dalla Lazio.

Poi una battuta sulla sede del ritiro estivo, ancora non confermata perché "non abbiamo ancora deciso. Abbiamo sul tavolo 3 ipotesi: mantenere il ritiro di Auronzo, andare in un'altra località o rimanere a Formello, un centro sportivo di altissimo livello", conclude.