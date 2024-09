A Singapore Lando Norris in pole position

Lando Norris ha ottenuto la pole position del GP di Singapore di F1. Dietro la McLaren, la Red Bull di Max Verstappen con il secondo tempo. Seguono le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Nona e decima partiranno le Ferrari di Leclerc e Sainz. Lo spagnolo è incappato in un incidente pochi minuti dopo l'avvio della Q3 che l'ha escluso dalla lotta per la pole. Eliminato in Q2 Sergio Perez che scatterà solo 13/o.