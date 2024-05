Abodi a Petrucci 'sì ad incontro, col dialogo si migliora'

"In merito alla nota congiunta di Federazione Italiana Pallacanestro e Lega Basket Serie A, il Ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, nella convinzione più volte ribadita che solo con il dialogo costruttivo e propositivo si contribuisce a migliorare il sistema sportivo, dà, come sempre, piena disponibilità a organizzare in settimana un incontro per un confronto sulle considerazioni che saranno avanzate dalla Federazione e dalla Lega e dai rispettivi presidenti". Lo afferma in una nota all'ANSA il ministro Andrea Abodi.