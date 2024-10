Abodi, 'protesta del Settebello corretta e civile'

"Ritengo che i nostri pallanuotisti si siano limitati a una protesta corretta e civile". Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in un'intervista a Comolake, sulla squalifica di sei mesi inflitta al Settebello per quanto avvenuto alle Olimpiadi di Parigi. "Credo che certi organismi internazionali - prosegue - vadano un po' oltre e non comprendano lo stato d'animo di atleti che lavorano anni per raggiungere un obiettivo che viene meno per un errore che è stato anche riconosciuto. Il comportamento non è stato violento, è stato fermo. Ed è stato anche di protesta, che va sempre rispettata".