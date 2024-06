Abodi "Sinner persona speciale, ben oltre il numero 1"

"'Alla fine è solo un numero' ...eh Jannik, ma è il numero 1! 'È molto importante rimanere il ragazzo che sono' ...ma sei in cima al mondo! 'Sono un ragazzo normale, mi piace fare cose normali con le persone a cui voglio bene' ...per questo sei il nostro orgoglio", Così il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, in un post dedicato a Jannik Sinner, prendendo spunto da alune sue frasi. "E' meraviglioso che tu sia arrivato, passo dopo passo, al primo posto della classifica mondiale - prosegue il ministro -: con il talento, l'impegno e la voglia di migliorare sempre ma anche con la naturalezza, la sincerità, la semplicità e i sentimenti delle persone speciali. Ben oltre il numero 1!"