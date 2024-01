Abodi 'Sinner talento sportivo e umano, avrà altre gioie'

"A Sinner ho fatto i complimenti per una vittoria che va ben oltre il significato sportivo. Per come si è mostrato credo che sia destinato a togliersi qualche altra soddisfazione e a regalarci altri motivi per godere di grande euforia ma più delle vittorie sportive conterà il messaggio che manda. Di un talento sportivo, ma anche umano con una sincerità e una profondità che non sono consuete. E' molto intelligente e la vive al servizio del ruolo che vuole ricoprire, non vuole essere protagonista ma lo sta diventando". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, di Sinner dopo l'incontro con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, a margine della presentazione del rapporto ICS e Sport e Salute 2023. Parlando poi dell'incontro di giovedì nel quale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà gli azzurri della Davis, Abodi sottolinea come quel successo abbia "un valore ancora più forte. La Coppa Davis ha un significato enorme e mi auguro che possa spingere bambini e adulti a praticare lo sport".