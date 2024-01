Alba Berlino-Virtus Bologna, 68-83 in Eurolega

La Virtus Bologna ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva nel 19° turno di Eurolega, sconfiggendo l'Alba Berlino con un punteggio di 83-68. La squadra di Luca Banchi ha iniziato la partita con un primo quarto da 17 punti di vantaggio, che le ha permesso di mantenere il secondo posto in classifica con un record di 13-5. Mercoledì prossimo, alle ore 20.05, la Virtus farà visita al Maccabi Tel Aviv Al termine della partita, Banchi ha espresso la sua soddisfazione: "È stata una vittoria molto importante e impressionante, per come la nostra squadra ha affrontato l'avversario. Abbiamo raggiunto un buon vantaggio nei primi 20 minuti, ma dopo l'intervallo ci aspettavamo una reazione da parte dell'Alba. Non siamo stati così aggressivi come nel primo tempo, ma abbiamo saputo controllare bene la loro voglia di rivalsa e abbiamo chiuso questa prima delle due settimane consecutive con due vittorie importanti. Ora ci prepariamo per la prossima partita".