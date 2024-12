L'Imoco Conegliano é in finale del Mondiale per club di pallavolo femminile e domani, alle 12:30 italiane, affronterà le cinesi del Tianjin. Nella semifinale di Hangzhou le venete delle campionesse olimpiche Chirichella e Fahr hanno battuto 3-0 (25-23, 25-14, 25-23) la Numia Milano delle loro compagne in azzurro Egonu e Silla.