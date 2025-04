Alberto Bettiol salta il Giro delle Fiandre per infezione polmonare

Alberto Bettiol non parteciperà al Giro delle Fiandre. Il campione italiano in carica e ultimo vincitore italiano nel 2019 ha dovuto rinunciare alla gara di domenica prossima per una infezione polmonare. Lo ha annunciato il suo team, l'Astana.

"Alberto non è stato in grado di finire Dwars porta Vlaanderen ieri, gli è stata diagnosticata una infezione polmonare da Chlamydophila pneumoniae.

"È devastante sapere di non poter gareggiare al Giro delle Fiandre questa domenica - le parole di Bettiol nel comunicato dell'Astana - Questa gara significa molto per me ed era una dei grandi obiettivi della stagione, soprattutto perchè l'avrei corsa con la maglia tricolore di campione italiano. Mi sono sentito stranamente debole negli ultimi giorni e l'esame medico ha confermato questa infezione. Non posso fare altro che accettare questa cosa e focalizzare la mia attenzione sui prossimi obiettivi".