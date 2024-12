Alexis Monney trionfa a sorpresa nella discesa Stelvio di Bormio

Lo svizzero Alexis Monney - 25 anni e mai sul podio sinora - ha vinto a sorpresa la discesa sui 3.442 metri della micidiale pista Stelvio di Bormio. Alle sue spalle l'altro giovane talento elvetico Franjo von Allmen in 1.53.67 e terzo il canadese Cameron Alexande. Per l'Italia c'e' -nonostante un grande rammarico - il quarto eccellente posto in 1.54.22 di Mattia Casse, ormai nei panni di n.1 dei velocisti azzurri. Mattia e' finito infatti molto lungo in una curva all'attacco della micidiale Carcentina trascinandosi l'errore anche in quella successiva lasciando sul terreno quasi un secondo e perdendo cosi' il podio e forse la vittoria.

In una gara come sempre spettacolare c'e'stata poi' l'inedita esperienza dello svizzero Marco Odermatt - quinto il 1.54.23 - al quale si e' aperto l'air bag dopo un forte sobbalzo in un dosso. Marco ha continuato la sua corsa ma perdendo pero' inevitabilmente tempo. Decisamente piu' indietro invece - con il tempo di 1.56.30 -l'azzurro Dominik Paris, il re della Stelvio con ben sette strepitose vittorie . Partito bene, dopo un paio di incertezze e soprattutto nel punto in cui in prova era caduto rovinosamente ieri il francese Cyrprien Sarrazin, l'azzurro si e' fatto improvvisamente prudente abbandonando in molti tratti la classica posizione ad uovo di massima velocità'. Meglio di lui ha cosi' fatto il veterano azzurro Christof Innehorfer , 16/o in 1.55.46. Per l'Italia subito dopo Paris c'è' l'altro altoatesino Florian schieder in 1.56.33.