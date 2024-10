America's Cup: New Zealand vince 8/a regata, domani match point

Emirates Team New Zealand ha vinto anche la seconda regata di giornata su Ineos Britannia nelle finali dell'America's Cup a Barcellona, portandosi in vantaggio 6-2 sulla barca rivale. Domani il team detentore del trofeo avrà quindi a disposizione il primo match point per confermarsi campione. Nella seconda sfida di oggi, New Zealand è partita avanti aumentando poi il distacco su ogni lato fino a chiudere con 55 secondi di vantaggio al traguardo. Dopo aver recuperato due punti mercoledì, portandosi sul 4-2 dopo il 4-0 subito all'inizio, Ineos non è riuscita in questa giornata a proseguire la rimonta e nemmeno a mettere in difficoltà la barca di Peter Burling, che si è dimostrata ancora più veloce.