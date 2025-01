Andrea Facci candidato unico alla presidenza della Federazione Italiana Ginnastica

La federazione italiana ginnastica guarda al futuro con Andrea Facci. E' il quarantenne di Abano Terme, già team manager dell'artistica maschile e coordinatore di tutte le altre sezioni, il candidato unico alla presidenza della FGI chiamata a rinnovare i suoi vertici nell'assemblea in programma il prossimo primo marzo. Come annunciato lo scorso dicembre, il n.1 uscente, Gherardo Tecchi non correrà dunque per un suo eventuale terzo mandato. Facci, laureato in Politica Internazionale e Diplomazia, è stato massimo dirigente della Corpo Libero Gymnastics Team di Padova fino al 2017, prima di intraprendere la strada da team manager azzurro. "È un'emozione grandissima poter concorrere al ruolo di 28/o presidente della più antica Federazione Sportiva Italiana - le parole di Facci sul suo sito - Tra quaranta giorni il nostro Ente sarà chiamato a decidere sul suo futuro. Spero di poter lavorare insieme a tutti i nostri tesserati, in prima fila, nei prossimi quattro anni, al servizio della ginnastica italiana".