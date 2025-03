Arianna Manfredini, record in Serie A2: debutto a 13 anni con Casalmaggiore

La storia si scrive sul match ball (24-18) di un comodo terzo set per Casalmaggiore contro Concorezzo, nella Pool Salvezza di Serie A2. Tra gli applausi del PalaRadi di Cremona al posto di Faraone entra in campo la numero 2 Arianna Manfredini, appena 13 anni, ne compirà 14 a novembre. È la giocatrice più giovane a mettere piede in Serie A. pochi istanti e Costagli chiude i conti sul 25-18: i tre punti sono fondamentali per la salvezza della squadra di casa, ma l'emozione più grande è tutta per la giovanissima debuttante che festeggia il record insieme alle 'grandi'.

"E' stato un sogno - racconta il giorno dopo la pallavolista -. Ero molto agitata, poi quando è arrivato il momento in cui sono stata chiamata dal coach mi sono tranquillizzata. Il tecnico Cuello mi ha dato tutte le indicazioni del caso ed è stato bellissimo, ho sentito anche l'affetto dalle tribune delle compagne" dell'Under 16 e dell'Under 18 con cui fino ad ora era scesa in campo.

"Ha grande talento e determinazione. Fa il libero e, oltre ad essere brava sul campo, lo è anche a scuola, la cosa più importante a questa età - dice il suo 'vero' allenatore, Matteo D'Auria - Frequenta la terza media, ma in campo sembra un'adulta. Nello spogliatoio è amica di tutti e, quando si è alzata dalla panchina, è scoppiata la festa. Mi dispiace non sia arrivata la palla giusta, altrimenti sono sicuro che si sarebbe buttata per difenderla. È troppo determinata per avere timore, anche in Serie A2. Deve ancora crescere, ma è davvero una ragazzina ostinata che dà sempre il massimo".

"Essere la più giovane giocatrice ad entrare in serie A è un traguardo straordinario - aggiunge la pallavolista sul profilo Facebook della sua società, che l'aveva portata in panchina con la prima squadra già in altre occasioni - È stato il frutto di tanto impegno, ma ora sono pronta ad affrontare nuove sfide", come la finale persa per il terzo/quarto posto del campionato territoriale per la categoria U16. Una sconfitta che non toglie la gioia del debutto fra le grandi e la speranza per il futuro.