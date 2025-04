Campionati Europei di corsa su strada: Battocletti guida la squadra italiana

Il direttore tecnico della nazionale di atletica leggera, Antonio La Torre, ha comunicato l'elenco dei convocati per la prima edizione dei Campionati Europei di corsa su strada che si svolgerà sabato 12 e domenica 13 aprile tra Bruxelles e Lovanio, in Belgio. Sono 22 i selezionati, di cui 12 uomini e 10 donne.

Tra i nomi per la gara sui 10 chilometri spicca quello di Nadia Battocletti, argento olimpico dei 10.000 a Parigi, campionessa europea in carica di 5000 e 10.000 a Roma 2024 oltre che nel cross dopo il successo dello scorso dicembre alla rassegna di Antalya. Nei 10 km su strada è primatista italiana con il 31:19 della passata stagione.

In squadra nella mezza maratona l'argento europeo Pietro Riva insieme ad altri due atleti che sulla distanza hanno conquistato l'oro continentale per team: il recordman italiano di maratona Yohanes Chiappinelli e Pasquale Selvarolo.

Al via nella maratona Iliass Aouani e Giovanna Epis. Nei 10 km presente Sofiia Yaremchuk, primatista italiana di maratona e mezza, con altri tre azzurri delle ultime Olimpiadi: tra le donne Federica Del Buono, al maschile Eyob Faniel e Yassin Bouih.

Il programma prevede la mezza maratona nella prima giornata, poi 10 km e maratona nella seconda. L'arrivo di tutte le gare sarà a Lovanio, mentre la maratona scatterà da Bruxelles, e nelle classifiche a squadre conterà la somma dei migliori tre tempi.

Per la prima volta in un campionato le corse saranno aperte a tutti i partecipanti delle "mass race" che partiranno insieme agli atleti di élite: in ogni gara viene quindi introdotta anche una classifica per nazioni in base alla somma dei migliori 25 tempi.