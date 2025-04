Arteta elogia Ancelotti prima della sfida Arsenal-Real Madrid in Champions League

"Ancelotti è una fonte d'ispirazione, è l'allenatore con la storia più bella di tutti". L'Arsenal si prepara ad affrontare il Real Madrid e il tecnico Mikel Arteta rende subito omaggio al suo avversario in panchina alla vigilia della sfida valida per i quarti di finale di Champions League: "Loro hanno una grande storia, ma noi dobbiamo creare la nostra: concentrarci su tutto ciò che facciamo e cercare i punti deboli che hanno". Quanto ad Ancelotti "è l'allenatore con la storia più bella. Fare quello che ha fatto e vincere così, e in paesi diversi. Mi piace quello che ispira con la tranquillità che mostra, il suo lato umano e in un ambiente sereno. E non è facile con tutta la pressione che c'è. Basta ascoltare cosa dicono i giocatori che sono stati con lui". Quella di domani, con l'andata in casa degli inglesi è sicuramente "una delle sfide più importanti della mia carriera - ha sottolineato il tecnico spagnolo -, abbiamo aspettato tanti anni perché l'Arsenal si ritrovasse a competere in questa fase della Champions e ora eccoci qui. Sarà molto importante ottenere un buon risultato all'andata, ma è solo la prima partita. L'intenzione, ovviamente, è vincere. La mia squadra sa cosa deve fare, dobbiamo concentrarci sul nostro gioco, sui nostri punti di forza e su come giocare".