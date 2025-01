Aryna Sabalenka supera Pavlyuchenkova e avanza in semifinale agli Australian Open

"Sinceramente, oggi ho solo pregato, cercando di restituire la palla in queste condizioni difficili". Aryna Sabalenka ha ammesso i problemi incontrati nel battere l'avversaria che gli contendeva l'accesso in semifinale agli Australian Open, la russa Anastasia Pavlyuchenkova. "Ha giocato un tennis straordinario, molto aggressivo. Sono stata super felice di essere riuscita a vincere questa partita" ha aggiunto la numero 1 del mondo.

Sabalenka ha nettamente dominato il primo set, per poi subire una battuta d'arresto nel secondo, sull'1-1. Mentre era in vantaggio 40-0 al servizio, la 26enne bielorussa ha perso cinque punti di fila (2-1) e ha subito un nuovo break, perdendo infine il set per 6-2. Quindi é stata nuovamente sorpresa due volte al servizio all'inizio del terzo set, ma ha subito recuperato lo svantaggio (2-2), prima di ottenere un break decisivo nell'ottavo gioco (5-3), per concludere finalmente una partita durata quasi due ore.

Ora Sabalenka affronterà la spagnola Badosa. Sette i precedenti: la bielorussa é in vantaggio 5-2. Badosa giovedì giocherà la sua prima semifinale di un Grande Slam.