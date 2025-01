Aryna Sabalenka trionfa al Brisbane International 2025, battuta Kudermetova in finale

Aryna Sabalenka, numero 1 della classifica WTA, inaugura il suo 2025 vincendo il titolo al Brisbane International presented by Evie (torneo di categoria WTA 500). La ventiseienne di Minsk supera in finale la qualificata e n.107 WTA Polina Kudermetova col punteggio di 4-6 6-3 6-2.

"Congratulazioni a Polina, si è sentita l'aggressività dei suoi colpi, sta facendo il lavoro giusto con il suo coach. Grazie ovviamente al pubblico, sapete quanto amo giocare qui in Australia. Ho iniziato meglio dello scorso anno - ha scherzato Sabalenka, ricordando la sconfitta di 12 mesi fa ai danni di Elena Rybakina - e sono davvero felice".

Kudermetova, che era invece alla prima finale della sua carriera all'età di 21 anni, si consola con una settimana strepitosa: negli ottavi di finale, superando la n. 9 Daria Kasatikina, ha ottenuto la più prestigiosa vittoria della sua carriera, e oggi ha tenuto testa per più di un'ora alla giocatrice più forte del circuito. Un percorso che avrà il suo premio nel ranking di domani, che la vedrà fare il suo debutto nella Top-100.

"Grazie ad Aryna per questo match, è stato un'onore poter giocare per la prima volta contro la numero 1 - ha detto nella sua intervista post-match -. È stato bellissimo giocare qui, dalle qualificazioni fino alla finale. Grazie al mio staff, al pubblico e all'Australia per il delizioso cibo in questa settimana".