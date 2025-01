Derby pazzo: Milan batte Inter e conquista la Supercoppa a Riad

Un' impresa nel derby piu' pazzo che si potesse immaginare regala a Sergio Conceicao una vittoria lampo: il Milan ribalta l'Inter e riporta a casa da Riad una Supercoppa preziosa, non solo per il montepremi da 16 milioni. Appena otto giorni fa, i rossoneri usciti dal pari di San Siro con la Roma sembravano una squadra allo sbando, tanto da portare il club alla clamorosa scelta di un cambio-lampo di allenatore. La notte araba ha per ora dato ragione alla decisione, anche perche' le mosse che hanno portato alla rimonta da 0-2 al 3-2 di Abraham al 93' sono tutte del nuovo tecnico rossonero, festeggiato alla fine dalla squadra e da Ibrahimovic, che ne rivendica la scelta. Queste le reti del derby giocato in terra saudita: nel pt 46' Lautaro Martinez; nel st 2' Taremi, 7' T. Hernandez, 35' Pulisic, 48' Abraham.