Slalom di Coppa del Mondo a Madonna di Campiglio: sei italiani convocati

Sono sei i convocati per lo slalom di coppa del mondo in programma domani sera sulla pista 3-Tre di Madonna di Campiglio: Alex Vinatzer, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Corrado Barbera e Simon Maurberger. Sul celebre canalone Miramonti si sono registrati 13 successi italiani, ma l'ultimo trionfo risale 20 anni fa, nel 2005, con Giorgio Rocca mentre l'ultimo podio risale al 2020, con Vinatzer. Dopo la gara trentina verrà decisa la formazione che invece prenderà parte sabato e domenica prossimi al gigante e allo slalom di Adelboden.

Nel fine settimana andranno in scena a Sankt Anton, in Austria, le gare veloci del circuito femminile. Sabato è in programma una libera, poi sarà la volta del SuperG, con al via Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Nicol Delago, Nadia Delago, Vicky Bernardi e Sara Thaler.

Le azzurre vantano nella località del Vorarlberg due successi con Brignone (supergigante del 2023) e Goggia (discesa 2021) e altri cinque podi, fra cui il secondo e terzo posto di Brignone e Bassino nel secondo supergigante del 2023.