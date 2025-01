Lisa Vittozzi rinuncia alla stagione 2024-25 per problemi alla schiena

Lisa Vittozzi, 29 anni, vincitrice della Coppa del Mondo di Biathlon 2023-'24, ma afflitta da problemi alla schiena dallo scorso autunno, ha deciso di rinunciare all'intera stagione 2024-'25. Lo ha annunciato la Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi).

"Abbiamo deciso di non forzare le cose per il mio ritorno alle competizioni per non aggiungere rischi e non compromettere i prossimi mesi di allenamenti, spostando il nostro obiettivo sulle gare di Milano-Cortina 2026", spiega Vittozzi nel comunicato Fisi.

La detentrice della Coppa del mondo si è dedicata alla cura dell'infortunio fino a pochi giorni fa, risolvendolo positivamente. Le successive sensazioni percepite alla ripresa degli allenamenti - spiega la Federazione - hanno però convinto Lisa e i tecnici a non forzare la situazione, maturando la decisione di puntare nei prossimi mesi al pieno recupero fisico, agonistico e mentale.