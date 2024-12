Astrologia sportiva 2025: le giovani promesse da seguire nel nuovo anno

Fine anno è tradizionalmente tempo di astrologia e lo sport, per definizione, non può sottrarsi al gioco-sfida delle previsioni. In assenza di un Branko del settore, lo zodiaco del 2025 offre comunque ogni mese una possibile ribalta a un giovane promessa in grado di sbocciare. L'anno che verrà - da dispari senza mondiali di calcio o olimpiadi - è infatti come sempre ricco di appuntamenti: ecco allora una carrellata delle potenziali stelle dei prossimi 12 mesi (maggio-agosto)

MAGGIO: IL TENNIS NEL VIVO, SNAJDER CERCA LA CONSACRAZIONEDopo un 2024 col piede sempre sull'acceleratore, nel 2025 con tutta la forza dei vent'anni la russa Diana Snajder si propone come candidata all'ascesa ai vertici del tennis mondiale. Quattro titoli Wta e la finale nel doppio olimpico a Parigi, la mancina di Zigulevsk è già arrivata fino al n.12 mondiale ed è pronta a mettere piede nella top 10. Dotata di grande potenza, Diana se la cava su tutte le superfici; per le rivali sarà difficile sfuggirle e la bandana che la contraddistingue potrebbe diventare un segnale di allarme sui campi di tutto il mondo. Il rischio è essere sopraffatta dalla pressione portata dalle grandi aspettative: "Cercherò di concentrarmi sulle mie prestazioni, senza fretta", dice.

GIUGNO: EURO 2025 DONNE, DRAGONI BABY FENOMENO DEL CALCIOL'ultima tappa vincente della sua giovanissima carriera è stata la recente conquista del premio 'Golden Italian Girl', ma Giulia Dragoni, 18 anni a novembre, è una predestinata. Fin da quel giorno di fine 2023, quando entrò in campo all'84' di un Athletic Bilbao-Barcellona diventando a 17 anni e 19 giorni la più giovane calciatrice straniera ad esordire con la maglia del Barça, e la quinta più giovane in assoluto. Meglio anche di Messi. Giulia aveva battuto ogni record di precocità anche in ambito azzurro: a 16 anni e 295 giorni era titolare nelle partite dei Mondiali 2023. Anche l'attuale ct azzurro, Andrea Soncin, la tiene nella dovuta considerazione. Dragoni, prima italiana a vincere la Champions con il Barca, ha rinnovato per 3 anni in blaugrana ed è ora in prestito alla Roma. Così ora lei, che con il calcio ha cominciato a 5 anni giocando in una squadra di maschi, la milanese Scarioni, pur giovanissima è da esempio alle altre. E allora vai, 'Piccola Messi', trascina l'Italia agli Europei.

LUGLIO: MONDIALI NUOTO, A SINGAPORE L'ITALIA TIFA CURTISPapà piemontese e mamma nigeriana, ai Giochi di Parigi era la più giovane in vasca degli azzurri. A soli diciotto anni Sara Curtis è di certo uno dei talenti più attesi del nuoto made in Italy: detiene già diversi record (compreso quello dei 50 stile) e dopo il debutto a cinque cerchi in Francia guarda ai Giochi 2028 come alla sua grande occasione. Intanto altri appuntamenti importanti: a luglio 2025 ci sono i mondiali a Singapore e già lì l'eclettica azzurrina punta a fare il salto di qualità. Umile e testa fissa alla vasca, non vuole paragoni eccellenti. A chi la definisce la nuova Pellegrini la giovane piemontese replica che lei vuole essere solo Sara Curtis.

AGOSTO: PARTE LA SERIE A, TUTTI ASPETTANO CAMARDAOra sta ancora imparando, il prossimo campionato potrebbe essere quello della definitiva consacrazione. Di sicuro c'è che l'Italia del calcio parla di Francesco Camarda, classe 2008, come di un prodigio fin da quando aveva solo 12 anni. Tifoso fin quasi dalla culla del Milan, non poteva che finire nelle giovanili rossonere, con le quali, ma un conto preciso nessuno è riuscito a farlo, ha segnato oltre 500 gol in 90 partite. Numeri impressionanti, che poi si sono tradotti in un esordio in Serie A, il 25 novembre 2023, ad appena 15 anni e 260 giorni. Un record nella storia rossonera, che nemmeno un fenomeno assoluto come Paolo Maldini. Ogni volta che gioca il pubblico milanista lo accoglie come fosse un idolo affermato. Spera in lui anche il calcio italiano, per un futuro ritorno sul palcoscenico delle grandi mondiali.