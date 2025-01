Atalanta in rimonta: vittoria 2-1 a Como, Retegui capocannoniere

L'Atalanta vince 2-1 in rimonta a Como, tornando al successo in campionato dopo quattro turni. Una vittoria non facile per la squadra di Gian Piero Gasperini, che a metà partita era in svantaggio per la rete di Nico Paz.

Al rientro in campo, il tecnico ha inserito Brescianini e Retegui, che hanno confezionato entrambe le reti decisive: il primo con gli assiste e il secondo con il tocco decisivo.

Con i tre punti, l'Atalanta sale a quota 46 in classifica, mentre il Como resta a 22. Retegui rafforza la sua posizione di capocannoniere del campionato, con 16 reti.