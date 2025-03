Atalanta sfida Fiorentina con Retegui recuperato e Cuadrado tra i convocati

L'Atalanta si presenta in casa della Fiorentina con Mateo Retegui recuperato nell'ultimo allenamento settimanale. Il centravanti azzurro, fermo dal 19 marzo nel ritiro della Nazionale a Coverciano per una lesione di primo grado all'adduttore lungo a destra, dopo essere tornato al lavoro in campo soltanto venerdì si è unito al resto del gruppo nella rifinitura del sabato pomeriggio a Zingonia prima della partenza per il ritiro fiorentino.

Fa parte dei 20 convocati anche l'esterno Juan Cuadrado, infortunatosi la fascia muscolare del bicipite femorale destro il 9 marzo nel primo tempo con la Juventus. Si è fermato invece all'ultimo momento il capitano Rafael Toloi per pubalgia, mentre l'esito degli esami per Marco Palestra parla di lesione muscolo fasciale di secondo grado del terzo medio del retto femorale sinistro. Indisponibili, insieme a Ederson, squalificato con l'allenatore Gian Piero Gasperini, sostituito in panchina dal vice Tullio Grutti, anche Stefan Posch, Giorgio Scalvini, Gianluca Scamacca e Odilon Kossounou.