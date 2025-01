Atalanta-Torino: Scamacca torna tra i convocati, Zaniolo assente

Nella lista dei 23 convocati dell'Atalanta contro il Torino, dopo quasi sei mesi, torna Gianluca Scamacca e manca Nicolò Zaniolo. Il centravanti romano, infortunatsi al crociato nell'amichevole precampionato a Parma il 4 agosto dell'anno scorso e operato il giorno successivo, si allena in gruppo da due giorni. Per l'attaccante mancino, invece, deve solo essere ufficializzata la risoluzione anticipata del prestito dal Galatasaray, dopodiché verrà ufficializzato dalla Fiorentina sempre con la stessa formula.

Prima convocazione, invece, per il difensore sloveno classe 2006 Relja Obric, in forza all'Under 23 nel girone A di serie C. L'altro giovane aggregato è il coetaneo Federico Cassa, trequartista o attaccante esterno, che ha già 2 presenze in avvio di campionato nello scorso agosto a Lecce e in casa del Torino.