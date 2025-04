Athletic Club e Tottenham si qualificano per le semifinali di Europa League

L'Athletic Club si qualifica per le semifinali di Europa League. Il club basco batte 2-0 i Glasgow Rangers grazie ai gol di Sancet e Nico Williams e resta in corsa per vincere il suo primo trofeo europeo. Gli spagnoli affronteranno la vincente tra Lione e Manchester United.

Passa il turno anche il Tottenham che vince per 1-0 in casa dell'Eintracht Francoforte grazie ad un gol di Solanke. Un rimpianto per i tedeschi che escono con una sconfitta in casa. Gli inglesi sfideranno la vincente tra Lazio e Bodo.