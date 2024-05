Atletica: domani Jacobs a Oslo nei 100, ieri la mia peggior gara

Saranno cinque gli azzurri in gara a Oslo nella serata di domani, quando mancheranno soltanto otto giorni all'inizio degli Europei di Roma 2024. Nella sesta tappa della Wanda Diamond League, ai Bislett Games in Norvegia, torna subito in pista il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs (Fiamme Oro) dopo il 10.19 di ieri a Ostrava. "Quella di Ostrava è stata la mia gara peggiore di sempre - ha commentato Jacobs in conferenza stampa a Oslo - Ho bisogno di gareggiare molto e voglio arrivare nella migliore condizione agli Europei di Roma, in casa, nella città in cui ho vissuto, un evento che per me è veramente importante anche perché sono il campione in carica. Intanto l'obiettivo per domani è fare lo stagionale e divertirmi. Parigi? Quest'anno è tutto aperto, io ho la mia opportunità e voglio giocarmela". È saltato il confronto diretto con Fred Kerley ma non mancano i rivali di qualità per Jacobs a Oslo. Lo sprinter azzurro, alla quarta uscita stagionale dopo il 10.11 di Jacksonville, il 10.07 di Roma e il recentissimo 10.19 in Repubblica Ceca, affronta il sudafricano Akani Simbine, quarto a Tokyo, virtualmente il migliore al mondo dell'anno anche se il suo 9.90 di Atlanta non compare nelle top list, non essendo l'evento inserito in Global Calendar. La novità si chiama Brandon Hicklin, statunitense sbarcato per la prima volta sotto i dieci secondi (9.94). Al via anche il giapponese Hakim Sani Brown che in questo periodo si allena insieme a Jacobs a Rieti. Ma con Roma 2024 sempre più vicina, il testa a testa principale è quello tra il velocista gardesano e il britannico Jeremiah Azu, ufficialmente convocato per gli Europei con il team GB e autore di un 9.97 che lo pone in vetta alle graduatorie continentali. Domani a Oslo ci sarà il debutto stagionale per la primatista dei 400 ostacoli Ayomide Folorunso (Fiamme Oro), super sfida nei 1500 metri per Pietro Arese (Fiamme Gialle) al cospetto dell'idolo di casa Jakob Ingebrigtsen, disco per la primatista italiana Daisy Osakue (Fiamme Gialle), 800 metri per Elena Bellò (Fiamme Azzurre).