Atletica: La Torre dt azzurro fino al 2028

Atri quattro anni a guida Antonio La Torre per l'atletica italiana. Lo ha deliberato il consiglio federale della Fidal, ufficializzando una decisione che era nell'aria, che ha nominato La Torre direttore tecnico e scientifico per il prossimo quadriennio, fino al 31 dicembre 2028. "Mi complimento con lui per quanto fatto fino a oggi e gli auguro il meglio per i prossimi quattro anni - ha detto il presidente Fidal, Stefano Mei -. Con Antonio abbiamo condiviso gli indirizzi tecnici e lo spirito di rinnovamento: ci sono i presupposti per consolidare i risultati dell'ultimo quadriennio e per portarci a un ricambio generazionale. Nella prossima riunione del Consiglio presenteremo il modello tecnico 2025-2028, con un forte impiego di volti nuovi e figure di eccellenza. Avevo provato a coinvolgere con un progetto specifico sulla maratona anche Stefano Baldini, incontrandolo più volte anche alla presenza dello direzione tecnica e del responsabile di settore e avendo la sensazione che Stefano condividesse in larga parte la visione generale del progetto; purtroppo i suoi molteplici impegni gli impediscono di partecipare a questo nuovo corso, ma la porta rimane aperta e confido che in futuro possano esservi possibilità di collaborazione". La Torre, 68 anni da compiere domani, già allenatore della marcia ai massimi livelli (oro olimpico alla guida di Ivano Brugnetti nella 20 km di Atene 2004) e direttore tecnico delle squadre azzurre dall'ottobre 2018, ha ringraziato il Consiglio federale per la fiducia: "Sento un compito importante, dobbiamo fare tutti insieme questa 'traversata' che ci porterà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 valorizzando questo patrimonio enorme di talento che abbiamo, anche in prospettiva Brisbane 2032. Sarà un lavoro impegnativo e creativo, non c'è tempo da perdere".zo).