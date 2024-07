Atletica, McLaughlin migliora il record del mondo 400 ostacoli

Sydney McLaughlin-Levrone ha migliorato il suo record del mondo nei 400 ostacoli in 50"65, durante le prove olimpiche statunitensi a Eugene in Oregon. La 24enne campionessa olimpica in carica aveva corso in 50"68 nello stesso stadio di Hayward Field durante i Mondiali di luglio 2022. L'ostacolista americana che si allena a Los Angeles si pone quindi come una delle grandi favorite per l'oro alle Olimpiadi di Parigi in programma dal 26 luglio all'11 agosto), dopo aver vinto due titoli a Tokyo nel 2021 (400 ostacoli e staffetta 4x400). E' la quinta volta che la McLaughlin-Levrone batte il record del mondo nella sua disciplina preferita da giugno 2021.