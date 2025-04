Atp Barcellona: Alcaraz batte Fils e va in finale

Carlos Alcaraz si è qualificato per la finale del torneo Atp 500 di Barcellona, dove affronterà il danese Holger Rune. Lo spagnolo n.2 al mondo ha sconfitto in due set, per 6-2, 6-4, il francese Arthur Fils, mai in grado di opporsi al recente vincitore del Masters 1000 di Montecarlo che nel torneo catalano, dove è il favorito n.1, non ha ancora perso un set.