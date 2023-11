Atp Finals: Alcaraz rende omaggio a Djokovic, è n.1 per merito

"Sicuramente Nole merita di essere numero 1 del ranking mondiale per il 2023. Ho vinto tre Slam e ha raggiunto la finale del quarto. Ha vinto due dei tre Master 1000. Nell'anno ha perso solo 5 volte, è incredibile". Lo ha dichiarato lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking mondiale, nella conferenza stampa dopo la sconfitta con Alexander Zverev alle Atp Finals di Torino. "Io ho lottato per il numero 1, ho avuto una chance nell'ultimo torneo ma non ho colto l'opportunità. Tutto quello che posso dire è che gli faccio le congratulazioni, lotterò per avere un'altra possibilità il prossimo anno" ha aggiunto Alcaraz.