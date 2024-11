Atp Finals: Lo Russo, Torino in partita per tenerle fino al 2030

"Credo che siamo in partita per tenerle fino al 2030. La determinazione mia e di Cirio su questo è totale, siamo convinti che dobbiamo farcela, ci stiamo lavorando e in questo siamo abbastanza competitivi". A ribadirlo, a proposito del rinnovo delle Atp Finals a Torino, il sindaco Stefano Lo Russo nella diretta radio del martedì 'Tutto Città'. "Torino - sottolinea - si gioca delle carte che non sono esclusivamente di carattere economico, su questo piano c'è chi è più forte, noi possiamo mettere in campo altre cose, e sicuramente l'aver dimostrato di essere una città in grado di organizzare bene questo evento è un fattore essenziale. Non è sufficiente ma certamente ci posiziona bene". "In questi giorni - prosegue Lo Russo - ho incontrato molti ministri all'assemblea Anci e con tutti ho parlato di questo. E' chiaro che occorre anche un sostegno del governo, poi chi deciderà è la Fitp con Atp e sono convinto che quando prenderanno la decisione questi elementi torneranno ad essere utili".