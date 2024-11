Atp Finals: Sinner, ogni partita sarà una bella battaglia

"Il sorteggio non è una cosa che puoi controllare, sono contento di giocare qua di nuovo, per me l'anno scorso è stato un ottimo torneo, vediamo quest'anno. Sono tutti giocatori incredibili, ogni partita sarà una bella battaglia". A dirlo, nella conferenza stampa del media day delle Atp Finals, al Museo del Risorgimento dove è stata anche scattata la foto ufficiale di quest'anno, il campione azzurro Jannik Sinner.