Australian Open, Rune sconfitto inaspettatamente da Cazaux, classificato n.122

La sorpresa degli Australian Open 2024 è Arthur Cazaux. Il giovane francese di 21 anni, classificato al numero 122 del mondo e ammesso al tabellone principale grazie a una wild card, ha sconfitto al secondo turno Holger Rune con un punteggio di 7-6 (4), 6-4, 4-6, 6-3 a favore di Cazaux dopo 3 ore e 23 minuti di gioco. La storia di Cazaux, classe 2003 di Montpellier, è davvero una favola: prima dell'Open d'Australia aveva ottenuto solo una vittoria nel circuito ATP e non aveva mai vinto in un torneo del Grande Slam. Cazaux ha giocato una partita praticamente perfetta, con 51 vincenti e un 83% di punti vinti con il primo servizio. Invece, Sascha Zverev e Casper Ruud hanno dovuto lottare oltre ogni aspettativa. La sfida più lunga è stata quella del tedesco, che ha impiegato 4 ore e 37 minuti per eliminare Lukas Klein, slovacco classificato al numero 163 ATP e proveniente dalle qualificazioni, al quinto set. È stata una vittoria difficile, ma allo stesso tempo storica per Zverev, che ha raggiunto il traguardo di 400 vittorie in carriera nel circuito ATP: è il quarto tedesco nella storia dell'era Open a raggiungere questo risultato, dopo Boris Becker, Tommy Haas e Philipp Kohlschreiber. L'incontro di Casper Ruud contro l'australiano Max Purcell è durato quasi quattro ore, con la vittoria finale di Ruud al super tiebreak del quinto set.