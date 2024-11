Sci: crociato rotto per Sala alla vigilia dello slalom di Gurgl

Tommaso Sala, 29enne portacolori delle Fiamme Oro, è incappato in un infortunio, ieri, durante l'allenamento della squadra di slalom in Val Senales. Lo sfortunato atleta brianzolo, si è procurato la rottura del legamento crociato, senza neppure cadere. Durante una discesa ha avuto un cedimento al ginocchio, che purtroppo gli ha causato la lacerazione. Sala sarà operato nelle prossime ore, dopo un consulto con la Commissione Medica federale. L'azzurro, vanta 9 piazzamenti fra i top 10 in Coppa del mondo, e ha come miglior risultato il sesto posto nello slalom di Garmisch '23. In vista dello slalom di Gurgl, l'Italia schiererà quindi Vinatzer, Kastlunger, Gross e Filippo Della Vite, convocato da dt Max Carca dopo i buoni risultati ottenuti negli slalom di Pass Thurn.