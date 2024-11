F1: Las Vegas; Hamilton domina libere 2, quarta Ferrari Sainz

La stella della Mercedes torna a brillare a Las Vegas grazie soprattutto alle temperature basse. Dopo aver dominato le prime libere, Lewis Hamilton è il più veloce anche nella seconda sessione andata in pista alle 22 locali di giovedì (le 7 in Italia di venerdì). Il sette volte campione del mondo ha fermato il tempo sull'1 '33''825 precedendo di un soffio la McLaren di Lando Norris (+0''011) e l'altra Mercedes di George Russell (+0''190). Quarta la Ferrari di Carlos Sainz (+0''280) davanti al compagno di squadra Charles Leclerc (+0''488), quinto. In grave difficoltà le Red Bull con Max Verstappen solo diciassettesimo a oltre due secondi da Hamilton e Sergio Perez ancora più lontano penultimo con un distacco di 2''230. Sessione 2 interrotta con bandiera rossa ad una ventina di minuti dal termine a causa dello stop in pista della Williams di Alexander Albon e poi ripartita quasi subito per permettere a tutte le monoposto di concludere i giri per testare il passo gara. Nelle prime libere, in pista nella notte italiana, sulla Strip della Sin City a dominare la scena era stata sempre la stella a tre punte della Mercedes. Hamilton in 1'35''001 ha conquistato il miglior tempo all'ultimo giro infliggendo quasi quattro decimi a George Russell (+0.396) e quasi un secondo alla McLaren di Lando Norris, terzo davanti alla Ferrari di Charles Leclerc ed alla Red Bull di Max Verstappen.