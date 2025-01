Australian Open: Zverev batte Paul ed é in semifinale

Il numero 2 del mondo Alexander Zverev ha battuto l'americano Tommy Paul (n.11) in quattro set ed ha raggiunto le semifinali dell'Australian Open, dove affronterà il vincitore dello scontro tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Il tedesco ha vinto 7-6 (7/1), 7-6 (7/0), 2-6, 6-1 contro Paul, ottenendo la sua prima vittoria in tre confronti diretti. Zverev ha dovuto impegnarsi molto contro Paul, che era in vantaggio 6-5 al servizio nel primo set e 5-2 nel secondo, prima che il giocatore di Amburgo riuscisse a ribaltare la situazione e vincere i primi due set. A 27 anni, Zverev si è qualificato per la terza semifinale della sua carriera agli Australian Open, dopo quella del 2020 persa contro Dominic Thiem e quella del 2024 dove fu sconfitto da Daniil Medvedev.