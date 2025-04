Thomas Ceccon stabilisce il nuovo record italiano nei 200 dorso ai campionati australiani

Thomas Ceccon ha abbassato il primato italiano dei 200 dorso, chiudendo la sua gara col tempo di 1'55"71 ai campionati australiani open di nuoto in corso a Brisbane. Il precedente record, 1'56"29, era stato stabilito da Matteo Restivo nell'agosto 2018 agli Europei di Glasgow, quando conquistò la medaglia di bronzo. Tale crono vale per il il 24enne azzurro la qualificazione anche nei 200 dorso ai campionati mondiali di Singapore del prossimo luglio.

Ceccon - campione olimpico, mondiali ed europeo dei 100 dorso di cui detiene il primato mondiale in 51"60 - si sta allenando da gennaio al St. Peters Western Swim Club di Brisbane, seguito dal tecnico australiano Dean Boxall, dal 10 gennaio scorso. Ceccon aveva già nuotato il tempo limite iridato nei 100 dorso in 52"84 ai National Preparation Meet dove aveva coperto i 100 stile libero in 48"18 assicurandosi un posto nella staffetta veloce.