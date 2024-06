Austria: Vasseur deluso, brutta prestazione in qualifica sprint

La prestazione è stata brutta. Eravamo in lotta quantomeno con Mercedes e McLaren, ma sono deluso dell'avere una macchina quinta e una decima. Prima eravamo al massimo al quarto e quinto posto, è un po' deludente. Dobbiamo controllare i dati". Così il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur ha commentato la qualifica sprint nel Gp d'Austria, che ha visto Charles Leclerc incapace di fare il tempo nella Q3 a causa di un problema in pit lane. È entrato in azione l'anti-stallo mentre era in coda, così ha dovuto andare alla destra della corsia. E niente, ha perso il giro...", La posizione nel monegasco in griglia non cambierà la strategia del team, ha spiegato Vasseur ai microfoni di Sky Sport, perchè nella gara breve "non ci sono soste ai box, bisogna solo spingere. Credo che non avremo neanche la scelta della mescola, sarà soltanto una. Spingere e andare a punti".