Auto: Ac Roma e Euroma2 insieme per la sicurezza stradale

La sicurezza stradale sempre in primo piano nella Capitale, anche grazie all'accordo triennale stipulato tra l'Automobile Club Roma e "Euroma2", che prevede l'istituzione di un rapporto di collaborazione per la realizzazione di eventi di promozione dell'educazione stradale e di altre iniziative istituzionali e sociali presso il Centro commerciale, punto di riferimento per la cittadinanza romana e non solo. Euroma2 metterà a disposizione, a titolo gratuito, ampi spazi da dedicare alle prove di guida in sicurezza, (driving test), che coinvolgeranno i giovani in età da patente delle Scuole Secondarie romane, coordinate dai Formatori Aci Ready2Go. Nella lezione teorica interattiva di quasi 2 ore, saranno affrontati i concetti fondamentali della Guida in Sicurezza, utili a prevenire l'incidentalità stradale: limiti di velocità, sicurezza attiva e passiva, dispositivi ADAS e consigli per mantenere sempre la massima concentrazione al volante. La parte "pratica", invece, di circa 3 ore, prevede che i ragazzi eseguano prove di guida in sicurezza: corretta posizione di guida, "slalom dinamico", corretto utilizzo del dispositivo "ABS" e esercizi su fondo a scarsa aderenza con evitamento di ostacolo per mettere in pratica i concetti appresi, attraverso una metodologia coinvolgente, collaudata e di particolare efficacia, che l'Automobile Club d'Italia ha sviluppato negli anni. "È fondamentale insegnare ai giovani il rispetto delle regole e prepararli ad affrontare con consapevolezza le situazioni di pericolo che si possono incontrare ogni giorno sulle strade, indipendentemente dal veicolo utilizzato - ha dichiarato Giuseppina Fusco, presidente dell'Automobile Club Roma - Siamo profondamente grati al Centro commerciale Euroma2, che ha messo a disposizione uno spazio sicuro e attrezzato per le prove pratiche di guida. Grazie a questa collaborazione sarà possibile potenziare il messaggio della sicurezza offrendo ai giovani una esperienza di apprendimento efficace e duratura". "Abbiamo il dovere di sensibilizzare i cittadini, soprattutto i più giovani, sulla sicurezza stradale per spiegare quanto possano essere drammatiche le conseguenze di comportamenti scriteriati alla guida - ha aggiunto Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità del Comune di Roma - Per questo ringrazio AC Roma ed Euroma2 che hanno dato vita ad un accordo cui seguiranno iniziative molto importanti, utili ad educare gli studenti al rispetto delle regole. Per aumentare la sicurezza sulle nostre strade, infatti, non basta agire sui mezzi e sulle infrastrutture, come stiamo facendo a Roma dall'inizio della consigliatura, ma è imprescindibile anche una presa di coscienza da parte dei cittadini dei rischi che si corrono a causa di comportamenti scorretti alla guida". "È per noi un onore e un grande piacere poter collaborare con AC Roma per questo progetto atto ad insegnare ed a sensibilizzare i giovani sul valore e l'importanza della sicurezza stradale - ha dichiarato Lorenzo Zanchi, Direttore Marketing Gruppo SCCI - Da anni Euroma2 supporta e sostiene in maniera attiva iniziative di carattere sociale, culturale ed educativo e siamo fieri di poter contribuire in prima persona ad un così importante progetto dedicato ai giovani". L'accordo stipulato tra AC Roma ed Euroma2 prevede, poi, una scontistica riservata ai Soci dell'Automobile Club d'Italia presso molti negozi del Centro Commerciale.