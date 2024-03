Auto: coppa Consuma apre il campionato italiano velocità salita

Sarà una Coppa della Consuma ad alta tensione. E' quanto è emerso dalle ricognizioni che si sono svolte oggi sugli 8.450 metri della SR 70, che oggi sarà teatro della gara inaugurale del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche e Campionato Italiano Velocità Montagna centro nord. La competizione toscana organizzata da AC Firenze per il tramite della controllata AC Promuove e con l'efficace collaborazione della Reggello Motorsport. Si profila un ravvicinato duello di vertice per la gara di CIVM tra il trentino europeo in carica Christian Merli sulla Osella PA 21 4C turbo ufficiale, e l'idolo di casa pluri campione italiano e continentale Simone Faggioli, che è in fase di test della ufficiale Nova Proto NP01. Merli ha registrato il miglior crono di ricognizione in 3'24"93 e Faggioli 3'26"59, adesso le strategie faranno la differenza in gara. Una gara test per tanti piloti, come lo sarà per il ragusano Franco Caruso che su Nova Proto NP01-2 ha registrato il terzo riscontro in prova, precedendo il trentino Diego Degasperi che per la prima volta sulla Norma M20 ha subito mostrato feeling. Convincenti le prove di Giancarlo Maroni jr. sulla Nova Proto NP 01 da 2000 cc ed anche quelle del veneto Mirko Venturato sulla versione NP 03 della Nova Proto spinta da motore Aprilia. Tra i prototipi del gruppo CN molto a suo agio sul tracciato il bolognese Marco Capucci, ma in gara sarà duello appassionante tra Osella con il Campione in carica Alberto Scarafone. Il calabrese Giuseppe Aragona ha subito fatto sentire la sua presenza come miglior interprete del gruppo E1 sulla aggiornata Volkswagen Golf Mk7 con motore Audi, mentre tra le vetture TCR il Campione in carica Luca Tosini ha subito trovato le regolazioni più efficaci per l'Audi RS3 LMS. In Gruppo GT Ezio Bellin su Porsche 991 ha trovato per primo i migliori riferimenti, ma in gara tutto sarà da decidere con la presenza del padovano Roberto Ragazzi su Ferrari 488 Challenge Evo. Tra le categorie del gruppo Racing Start il più disinvolto in prova è stato Giovanni Grasso sulla per lui inedita Seat Leon Cuopra in versione Station Wagon RSCup, in RS Andrea Bisicchini su Peugeot 207 RC ed in RS Plus Andrea Lapi su Peugeot 106.