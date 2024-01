Auto:la Coppa Carotti porterà il Campionato Super Salita a Rieti

L'Automobile Club di Rieti ha presentato l'edizione 2024 della Coppa Carotti e la Rieti Terminillo, dal 2 al 4 agosto per la neo nata serie Aci Sport 2024 Super Salita, presso la sede della Fondazione Varrone. All'evento di presentazione sono intervenute le cariche istituzionali, piloti, ufficiali di gara, appassionati e tutti i partner, che hanno rappresentato la collaborazione e l'interesse attivo del territorio verso l'evento che si proietta verso la 59esima edizione: Alessandro de Sanctis, presidente AC Rieti; Chiara Mestichelli, vice sindaco Rieti; Mauro Trilli, presidente Fondazione Varrone; Daniele Rossi, vice presidente AC Rieti; Costanzo Truini, Consigliere AC Rieti; Riccardo Viola, presidente Coni Lazio. L'evento, organizzato dall'AC Rieti, è stato soprattutto un momento per celebrare il successo raggiunto dall'Automobile Club locale e condiviso con i partner. Infatti l'Automobile Club d'Italia ha scelto proprio la Coppa Carotti come una delle sette competizioni d'eccellenza che andranno a comporre l'edizione d'esordio dell'esclusivo Campionato Italiano Super Salita 2024. "La passione per il Motorsport ha consentito di portare la Rieti Terminillo ad un livello sempre più alto - ha ribadito il presidente dell'Automobile Club di Rieti, de Sanctis - La conferenza stampa di oggi celebra un successo, essere stati scelti per il Campionato Italiano Super Salita. Entrare a far parte di questa eccellenza vuol dire che, sia noi sia i nostri partner, abbiamo condiviso un obiettivo comune. Quest'anno desideriamo dedicare 10 giorni all'evento con un programma che possa mettere a profitto la Rieti Terminillo e adoperare il suo potenziale promozionale per l'intero territorio. Rieti questa manifestazione la vive con grande passione, 59 anni di prestigiosa storia si possono avere solo se c'è un supporto condiviso da parte di tutti".