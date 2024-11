Bagnaia 'se si perde nel modo giusto,sconfitta non disonorevole'

Nelle interviste dell'immediato dopo gara Francesco Bagnaia ha detto solo poche parole per complimentarsi con Jorge Martin ("non voglio togliergli la scena, merita quel numero 1"). Poi si è tenuto in disparte. "Jorge ha fatto la differenza, non vedevo il motivo di occupare la scena nel giorno della sua festa - ha poi spiegato a Sky - Comunque resta la consapevolezza di essere stati i più forti della stagione, però ho pagato i troppi zero, per errori miei. Ma se si perde nel modo giusto non c'é nulla di disonorevole nella sconfitta". "Rimpianti? Sono sempre stato attento al feeling sulla moto e nella prima parte della stagione questo l'ho sottovalutato, ho il rammarico di non essermi impuntato un po' di più sotto questo aspetto - ha concluso - Poi c'é stato il ritiro per un problema tecnico e tre miei errori, il più evitabile a Silverstone, perché ho spinto troppo e non serviva".