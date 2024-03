Ballardini, abbiamo le qualità per fare meglio di così

"Lo spirito, la generosità, la voglia di cercare di ottenere il meglio sono importantissimi. Oggi il Sassuolo ha mostrato tutto questo. Sono segnali fortissimi che ci portiamo con noi sempre. Da qui alla fine dobbiamo essere questi e provare a fare anche meglio". Lo dice Davide Ballardini in conferenza stampa dopo la sconfitta per 1-0 contro la Roma. Parlando della salvezza ha aggiunto: "Ci sono tutte le componenti e le qualità, umane e tecniche, per riuscire a fare meglio di quello che stiamo facendo fino ad ora. Poi ha concluso: "Si lavora su tutti gli aspetti, da quello umano a quello di campo. L'unica maniera che conosco è questa: fare tanta fatica. Solo in questo modo alla fine si ottiene quello che si merita".